Direksiyon başında uyuyakaldı, ekipler dakikalarca dil döktü

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde direksiyon başında sızan alkollü sürücü, dakikalarca dil döken polis tarafından uyandırıldı.

Edinilen bilgiye göre, gündüz saatlerinde Hıdırağa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi’nde vatandaşlar, yol ayrımında çalışır vaziyette bekleyen aracı fark etti. Sürücü ve yolcu koltuğunda oturan iki kişinin baygın durumda olduğunu gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, uyuyakalan şahısları uyandırmak için dakikalarca dil döktü. Yaklaşık 10 dakika sonra sürücü ve yolcu polis tarafından uyandırıldı. Sürücü H.T’nin yapılan alkol kontrolünde 3.61 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullandığı gerekçesiyle sürücü H.T., hakkında adli işlem başlatılmak üzere gözaltına alınarak karakola götürüldü. Sürücü H.T.’ye üçüncü kez alkollü araç kullanırken yakalanmaktan 12 bin 977 lira para cezası kesilirken, ehliyetine de 5 yıl süreyle el konuldu.