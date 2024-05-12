Hem tedavi sürelerini kısaltan hem de diş hekimlerinin işini kolaylaştıran yapay zeka tabanlı son teknoloji ürünler başta olmak üzere ağız sağlığı ve dental malzemelere ilişkin ‘Made in Turkiye’ etiketli yerli ürünler İstanbul’dan dünyaya lanse ediliyor.

Diş malzemeleri sektöründe, 120 ülkeden 30 bin yabancı İstanbul’a geldi.

Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Erkan Uçar, sektördeki yerli üretim oranının son beş yılda yüzde 8’den yüzde 25 seviyesine ulaştığına vurgu yaparak, ”2023’ü, bir önceki yıla oranla yüzde 40 artışla 350 milyon dolar ihracatla kapattık. Bu yıl yine en az yüzde 40’lık artış hedefliyoruz. 2028’de ise 1 milyar dolar seviyesine çıkarma gayreti içerisinde olacağız. Sektörümüz yerli üretim yenilikçi ürünlere yatırımlarını sürdürüyor. Bugün implant ürünlerinde yüzde 70, endodonti alanında ise yüzde 50 yerlilik oranına ulaştık. Geçen yıla oranla yüzde 50 büyüyen IDEX İstanbul’da bu yıl en az 400 milyon dolarlık ticaret hacmi yakalamayı hedefliyoruz. Ziyaretçi sayısı ve metrekare baz alındığında Almanya’da iki yılda bir düzenlenen IDS’ten sonra dünyanın en büyük ikinci fuarı olma başarısını yakaladık. Bu başarıda en büyük pay sahibi üretici firmalarımız. Türk ve yabancı hekimler, uygulamalı kurslar ve sempozyumlarda yeni tedavi yöntemlerinin ipuçlarını İstanbul’dan verecek. İstanbul, diş tedavilerinin yanı sıra gülüş estetiği ve diş beyazlatmada dünyanın çekim merkezi olmaya aday” ifadelerini kullandı.

İtalya, Kore, Çin, Pakistan gibi ülke pavilyonlarına ek olarak bu yıl ilk kez Amerika Birleşik Devletleri de ülke pavilyonu olarak yerini aldı. Sanatçı Bünyamin Bozkuş’un elinden çıkan, küratörlüğüni ise Ağız ve Diş Sağlığı Müzesi Koordinatörü Arkeolog Dilara Delen’in üstlendiği ‘Diş Malzemelerine Kinetik Bir Bakış’ isimli sanat eseri özellikle yabancıların ilgi odağı oldu. Tamamen dental malzemelerden oluşan sanat eseri, diş sağlığı endüstrisinin dünden bugüne geçirdiği evrimi ve dinamik yapısını aktarıyor.