  Diş Teli Fiyatları

Ağız ve diş sağlığı bireylerin sağlıklı bir yaşam geçirmesi için önemli olan ve dikkat edilmesi gereken bir konudur. Günümüzde pek çok birey bunun bilincindedir ve yeni gelişmelerin oluşmasına da öncülük etmektedir. Örneğin diş teli tedavisi günümüzde oldukça artış göstererek bireylerin tercih ettiği bir tedavi yöntemi olmaktadır. İstek, beklenti ve ihtiyaçlar ağız ve diş sağlığı tedavi süreçlerinde yeni gelişimlerin olmasına da katkı sağlamıştır. Peki diş teli tedavisi nedir? Diş teli tedavisini kim uygular? Ayrıntılı bilgiler için okumaya devam ediniz.





Diş Teli Nedir?

Diş teli, braket adı verilen yapıların dişlere konumlanması, dişlerin kendilerine ait olan alanlara doğru bu yapılar sayesinde yavaş yavaş hareket etmesine yardımcı olan bir tedavi yöntemidir. Bu tedavi yöntemi içerisinde bireysel muayene süreçlerinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Bireyler diş teli tedavisini bir ortodontist yardımı ile almaktadır. Diş hekimlerinin hepsi diş teli tedavisini uygulayamamaktadır. Ortodonti özel bir uzmanlık alanıdır. Diş teli tedavisine başvurmak istiyorsanız alanında uzman bir ortodontistin varlığını sorgulamanız gerekir. Uzman sizinle yapacağı ilk görüşmede sorununuzu dinleyecek ve muayene sürecini başlatacaktır. Muayene sürecinde ağız yapınız incelenmekte, var olan varsa sorunlar değerlendirilmekte, beklentileriniz dinlenmekte ve buna uygun bir tedavi sürecinin nasıl olabileceği de sizinle paylaşılmaktadır. Bazı bireyler için tek çene, bazı bireyler için çift çene diş teli tedavisi uygulanabilir. Bireyin nasıl bir süreçte olacağı ve nasıl bir değerlendirme ile sistemini sürdüreceği önemlidir. Burada hem bireyin kafasında nasıl bir yol alacağına dair bilgilendirme sağlanarak belirsizlik giderilir yani süreç içinde güvenli adımların atılacağı gösterilmiş olunur. Belirsizliğin tolere edilmesi, adım adım süreç akışının bilinmesi süreç boyunca oldukça etkili olmaktadır.





Diş Teli Türleri Nelerdir?

Diş teli tedavisinde diş teli türleri önemli bir nokta olarak karşımıza çıkmaktadır. Diş teli türleri metal, şeffaf veya lingual türler olarak incelenebilmektedir. Metal türler ilk üretilen türler olmaktadır. İlk üretilen metal türlerin yerini zaman içinde şeffaf ve lingual türler de almıştır. Ancak günümüzde pek çok yetişkin veya çocuk metal diş teli türü ile sürecini yönetmeye devam etmekte, olumlu yanıtlar da almaktadır. Diş teli tedavi sürecinde metal diş teli tedavisinin görünümünden hoşlanmayan bireyler daha az görünebilen şeffaf ve dişlerin arkasında yer alan lingual türlere yönelebilmektedir. Bu durum diş teli fiyatları açısından da farklılıkları göstermektedir. Diş teli fiyatları bireylerin seçtiği diş teli türlerinden etkilenmektedir. Bireylerin getirdiği problem durumları, diş teli türleri ve çift veya tek çeneye diş teli tedavisinin uygulanması diş teli fiyatları üzerinde etkili olmaktadır.



Neden Diş Teli Kullanmalıyım?

Diş teli tedavisi bireylerin estetik bir gülüş kazanmasında oldukça önemli bir noktayı oluşturmaktadır. Ek olarak sadece estetik anlamda değil genel vücut işleyişinin sağlıklı olmasında da diş teli tedavisi etkili olmaktadır. İyi öğütülmüş besinler midenin daha rahat bir şekilde görevini yapmasına yardımcı olurken besinlerin diş aralarında sıkışmaması çürüme ve ağız kokularını önleyerek boğaz sağlığını da korumaya yardımcı olur. Dişlerin kendilerine ait olan konumlarda yer alması estetik görünüm ve sağlıklı ağız yapısı oluşumu, konuşma problemleri gibi durumlara karşı çözüm sağlamaktadır.

Diş teli tedavisi bireysel programlarca şekillenmektedir. Diş teli fiyatları 2024 yılı değerlendirmeleri hakkında bilgi almak ve diş teli fiyatları 2024 yılı değerlendirmelerine göre sizlerin süreç akışlarınızı belirlemek için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.