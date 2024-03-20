Dışişleri Bakanı Fidan, Kamboçya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakan Yardımcısı Widhya'yı kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kamboçya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakan Yardımcısı Chem Widhya'yı kabul etti

Dışişleri Bakanı Fidan, Kamboçya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakan Yardımcısı Widhya'yı kabul etti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kamboçya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakan Yardımcısı Chem Widhya’yı kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kamboçya’nın Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakan Yardımcısı Chem Widhya’yı Ankara’da kabul etti.

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