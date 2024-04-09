Diyanet Bayram Gazetesi, yedinci sayısıyla okurlarıyla buluşuyor

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan, Diyanet Bayram Gazetesi, yedinci sayısıyla Ramazan Bayramı’nda okuyucularıyla buluştu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da gazetenin yeni sayısına ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Erbaş, paylaşımında, “Değerli ilim, kültür ve sanat insanlarımızın Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı’na dair yazı, söyleşi ve hatıralarıyla katkı sağladığı Bayram Gazetemiz ile bu bayram da evlerinize misafir oluyoruz. Yedinci sayısı ile okuyucuyla buluşacak olan gazetemizin bayram sevincimizi çoğaltmasına katkı sunmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Erbaş, Bayram Gazetesinin “https://bayram.diyanet.gov.tr” linkinden online olarak okunabileceğini de belirtti.

Gazetede neler var

Diyanet Bayram Gazetesi’nin yeni sayısında ilim, kültür ve sanat dünyasından isimlerin makaleleri yer alıyor.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın “Ebedi Sevinç Gününün Provası” başlıklı yazısıyla okurlarını karşılayan Diyanet Bayram Gazetesi’nde, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, Sıddık Yurtsever, Prof. Dr. M. Hüsrev Subaşı, Cihan Aktaş’ın makaleleri de yer aldı.

Gazetede ayrıca, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, Prof. Dr. Mustafa Kara, İskender Pala, Prof. Dr. Mustafa Fayda, A. Ali Ural, Nurullah Genç, Sami Özer, Prof. Dr. Süleyman Uludağ, Prof. Dr. İrfan Gündüz ve Hasan Çelebi ile yapılan bayrama dair söyleşileri de yer verildi.