Doğa uyanıyor: Tarlalarda papatya şöleni

Baharın müjdecisi papatyalar Kırklareli'de tarlalarda görsel şölen oluşturuyor.

Doğa uyanıyor: Tarlalarda papatya şöleni
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Baharın müjdecisi papatyalar Kırklareli’de tarlalarda görsel şölen oluşturuyor.

Kırklareli’de tarlalarda açan papatyalar görsel şölen oluşturuyor. Baharın müjdecisi olarak da bilinen papatyalar gün doğumu ile gün batımında görenleri mest ediyor.

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İlkbaharın başladığı Kırklareli’de yeşil arazilerin büyük bölümünde papatyalar açmaya başladı. Kentte, özellikle sulak alanlarda boy gösteren papatyalar tarlaları beyaza bürüdü.

Yoldan geçen ve özellikle papatya tarlalarına gelen vatandaşlar fotoğraf çekiliyor. Gördükleri karşısında mest olan Aynur Dağlan, baharın müjdecisi papatyaların açmasıyla doğanın uyandığını söyledi.