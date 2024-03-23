Doğanın akciğeri olan ağaç fidanları toprakla buluştu

Dünya Ormancılık günü ve Orman Haftasında doğanın akciğeri olan ağaçlar dikilerek ilk can suları ile buluştu.

Doğanın akciğeri olan ağaç fidanları toprakla buluştu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Dünya Ormancılık günü ve Orman Haftasında doğanın akciğeri olan ağaçlar dikilerek ilk can suları ile buluştu.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Dereşemsettin köyünde doğanın akciğeri olan ağaç dikimine katıldı. ’Bilecik Çocuk Hakları Komitesi Hatıra Ormanı’ fidan dikme töreninde gençlerle birlikte ağaç diken Vali Aygöl, Bilecik’in her köşesini ormanlarla donatmaya ve yeşillikle buluşturmaya devam edeceğini belirtti.

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Ağaç fidanını diken ve ardından ilk can suyuyla buluşturan Vali Aygöl, ‘’Her fidan geleceğimizin nefesi olacaktır’’ dedi.