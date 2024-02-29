Doruk Hastanesi geleceğin mimarlarını ağırladı

Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri, Doruk Nilüfer Hastanesi bünyesinde bulunan DOSpa Termal Fizik Tedavi Merkezi’ni ziyaret ederek mimari tasarımı hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerle bir araya gelen Doruk Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Yavuz Namlı, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “DOSpa, mimari tasarımın sağlık sektöründeki önemli bir uygulamasını temsil ediyor ve mimarlar için ilham verici detaylar barındırıyor. Merkezin tasarımı sadece teorik bilginizi uygulamada görmekle kalmayacak, aynı zamanda tasarım düşüncenizi zenginleştirmenize de yardımcı olacaktır. İleride kendi projelerinizde kullanabileceğiniz değerli bir bilgi kaynağı olarak ta göze çarpıyor” diye konuştu.

Dr. Ömer Yavuz Namlı, merkez hakkında da bilgiler vererek verilen sağlık hizmetlerinden de bahsetti. Merkezin çeşitli hastalıklar için bir tedavi adresi olduğu kadar, bir sağlıklı yaşam merkezi olduğunu söyleyen Ömer Yavuz Namlı, “Bu doğrultuda havuz ve hizmetlerimizden fiziksel sağlığı koruyucu ve rahatlatıcı bir deneyim arayan herkes yararlanabilir. Ağrı tedavisi, eklem hastalıkları, romatizma, Nöro Rehabilitasyon, ortopedi ve cilt hastalıkları tedavisinde hastalarımıza şifa oluyoruz” şeklinde konuştu

Program sonunda Doruk Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Yavuz Namlı, Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Bölümü’nden Prof. Dr. Arzu Çahantimur, mimarlık fakültesi öğrencileri ve DOSpa’nın mimarı Cahit Düzyurt ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.