Down Sendromlular Farkındalık Günü'nde çocuklar için etkinlik düzenlendi

Başakşehir’de, 21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü nedeniyle anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Etkinliklere katılan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “En güzel gülüşler onların. Bizim çocuklarımız ile etkinliklerimiz devam edecek“ ifadelerini kullandı.

Başakşehir’de, 21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Down sendromuna dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinlikte Başakşehirli özel çocuklar keyifli bir gün geçirdi. Petek Koleji bünyesinde bulunan Ay Atlı Spor Kulübü’ndeki etkinliğe ortaokul öğrencisi 25 özel çocuk, aileleri ile birlikte katıldı.

Yarışmalarda renkli görüntüler oluştu

Etkinlikte ilk önce özel çocuklar ile öğrenciler eşleştirilerek gruplar oluşturuldu. Eşleştirmenin ardından çocuklar çuvalla atlama, kaşıkla yumurta taşıma ve halat çekme yarışmalarında birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

Özel çocuklar ata bindi

Başakşehirli özel çocuklar, etkinliğin ikinci bölümünde atların bulunduğu alanı ziyaret etti. Atları severek ve besleyerek iletişim kuran çocuklar, daha sonra ata binerek birkaç tur attı. Unutamayacakları bir gün geçiren çocukların mutluluğu yüzlerinden okundu. Çocuklar ve aileleri etkinlikten ötürü Başakşehir Belediyesi’ne ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’na teşekkür etti.

“Çocuklarımızın bu heyecanı yaşaması bizim için mutluluk verici”

Bu tarz programların çocuklar için hem fiziksel hem de ruhi anlamda çok faydalı olduğunu dile getiren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “ Çok eğlenceli, güzel bir program oldu. Özellikle atla yapılan bu tür egzersizlerin çocuklar için hem fiziksel anlamda hem de ruhi anlamda çok faydası olduğunu biliyoruz. Fırsat oldu, ben de ata bindim. Gerçekten, ata binmek çok güzelmiş. Çocuklarımızın da bu heyecanı yaşaması bizim için mutluluk verici. En güzel gülüşler onların. O gülüşler her zaman farkındalık ile hissedilsin. Çocuklarımız toplumda her zaman kendilerini yer bulsun istiyoruz. Bizim çocuklarımızla etkinliklerimiz devam edecek” diye konuştu.