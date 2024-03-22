Down sendromlular sahneye çıktı

Edirne'de düzenlenen etkinlikte atabarı oynayıp, Üsküdar'a gider iken türküsü eşliğinde dans eden Down sendromluların gösterileri, büyük beğeni topladı.

Down sendromlular sahneye çıktı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Edirne’de düzenlenen etkinlikte atabarı oynayıp, "Üsküdar’a gider iken" türküsü eşliğinde dans eden Down sendromluların gösterileri, büyük beğeni topladı.

Down sendromuna toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla, Edirne Özel Yürekler Halk Eğitimi Merkezi tarafından hazırlanan programda, down sendromlular atabarı oynayıp, "Üsküdar’a gider iken" türküsü eşliğinde dans etti. İzleyenlerden büyük alkış alan ekip, ardından solo şarkılar söyledi. Büyük beğeni toplayan Down sendromlulara, zaman zaman salondakiler de eşlik etti.

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