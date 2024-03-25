DP Genel Başkanı Uysal, Silivri'de Seçim Çalışmalarını Sürdürdü

Demokrat Parti'nin genel başkanı Gültekin Uysal, yerel seçim çalışmalarını sürdürmek üzere Pazar günü Silivri'de Belediye Başkan adayı Göksel Bilgiç ile bir araya geldi. Silivri'deki seçim faaliyetlerine katılan Uysal ve Bilgiç, ilçe sakinleriyle buluşarak projelerini ve hedeflerini paylaştı.

Gültekin Uysal, seçim çalışmaları kapsamında Silivri halkının nabzını tutmak ve taleplerini doğrudan dinlemek amacıyla ilçeye ziyaret gerçekleştirdi. Belediye Başkan adayıyla birlikte ilçenin çeşitli bölgelerinde vatandaşlarla buluşan Uysal, yerel yönetimdeki önemli konuları ele aldı ve Demokrat Parti'nin vizyonunu aktardı.

Silivri Belediye Başkan Adayı Göksel Bilgiç, Uysal ile birlikte yapılan ziyaretlerde ilçenin ihtiyaçlarını ve beklentilerini masaya yatırdıklarını belirtti. Bilgiç, Demokrat Parti'nin Silivri için hazırladığı projeleri ve hedefleri hakkında vatandaşları bilgilendirdiklerini ifade etti.

Seçim çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen bu buluşmaların, Silivri halkı ile adaylar arasında doğrudan iletişimi artırmak ve yerel yönetimde şeffaf bir anlayışı vurgulamak için önemli olduğu belirtildi. Demokrat Parti'nin Silivri'deki seçim çalışmaları, ilçenin kalkınması ve refahının artırılması hedefiyle kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.