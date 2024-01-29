Dr. Ali Taha Koç: 'Siber koruma ulusal güvenliğin bir parçası'

Turkcell’in Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, 28 Ocak Veri Koruma Günü kapsamında açıklamalarda bulundu. Artık dünyanın en kıymetli ham maddesinin veri olduğunun altını çizen Dr. Ali Taha Koç, “Verinin korunması için farkındalık sağlayan bugünün kutlanmasını çok kıymetli buluyorum. Turkcell olarak siber güvenlik ve kişisel mahremiyetin korunmasını ulusal güvenliğin, toplum güvenliğinin bir parçası olarak görüyoruz” dedi.

Veri merkezi, bulut teknolojileri, siber güvenlik gibi alanlarda geliştirdiği uçtan uca çözümler sunan Turkcell, dijital dönüşüm alanındaki çalışmalarını sürdürüyor. 28 Ocak Veri Koruma Günü’nde Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, dijital çağın ham maddesinin kişisel ve kurumsal veriler olduğuna dikkat çekerek, bu alandaki çalışmalarını anlattı.

“Türkiye’nin verisini Türkiye’de tutuyoruz”

Veriyi sadece taşımanın yanı sıra aynı zamanda güvenliğini sağlamanın da çok önemli olduğunu vurgulayan Dr. Ali Taha Koç, şunları söyledi: “Dijital çağ, bir başka deyimle veri çağının içindeyiz. Bu çağın ham maddesi, kişisel ve kurumsal veriler. Bugün dünyanın en kıymetli ham maddesi olan veriyi elinde bulunduranlar, tüm dünya üzerinde etkili oluyor ve özellikle endüstriyel dönüşümde büyük rol oynuyor. Verinin yeni petrol olduğu günümüzde kurumların, bireylerin ve hatta ülkelerin bilgi varlıklarının güvenliğinin sağlanması odak noktamız olması lazım. Verilerimizin gizliliğini, bütünlüğünü, kullanılabilirliğini korumazsak veriye sahip olma avantajımızı kaybederiz. Biz Turkcell olarak bunu öngörerek yıllar içinde yaptığımız yatırımlarla Türkiye’nin verisini Türkiye’de tutacak veri merkezleri kurduk ve geliştirmeye de devam ediyoruz. Ülke geneline yayılmış stratejik lokasyonlarda 4 tanesi yeni nesil olmak üzere toplamda 8 veri merkezimizle hizmet sunuyoruz. Bu veri merkezlerimizde Türkiye’nin yanı sıra dünyanın önde gelen markalarının da verilerini güvenle saklıyoruz.”

“Veri Koruma Günü farkındalık için çok kıymetli”

Dijital dönüşümün yaygınlaşmasının ‘siber güvenlik’ risklerini de beraberinde getirdiğinin altını çizen Dr. Ali Taha Koç, “Avrupa Konseyi’nin 28 Ocak 1981 tarihinde imzaya açtığı ve ülkemizin de taraf olduğu sözleşmeye istinaden bugün, Veri Koruma Günü olarak ilan edildi. 2016 yılından bu yana ülkemizde de verinin korunması için farkındalık sağlayan bugünün kutlanmasını da çok kıymetli buluyorum. Ülkemizde siber güvenlik ve kişisel mahremiyetin korunmasını ulusal güvenliğin, toplum güvenliğinin bir parçası olarak görüyoruz” diye konuştu.

“Türkiye’yi BiP gibi yerli uygulamaları kullanmaya çağırıyorum”

Teknoloji altyapılarını geliştirirken en önem verdikleri noktanın veri güvenliği olduğunu belirten Dr. Ali Taha Koç, şöyle devam etti: “Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin verisini ülkemiz sınırlarında tutarak hem milli güvenliğimize hem de geleceğimize sahip çıkıyoruz. Şunu bir kez daha özellikle belirtmek isterim ki sahip olduğumuz verinin güvenliği bizim için artık sınırlarımızın güvenliği kadar önemli ve öncelikli. Veri merkezlerine yaptığımız yatırımlar uluslararası alanda da dikkat çekiyor.”

Türkiye’nin yanı sıra dünyanın önde gelen markalarının da verilerini güvenle saklamak için Turkcell veri merkezlerini tercih ettiğini vurgulayan Dr. Ali Taha Koç, sözlerini şöyle noktaladı: “Dünyanın geleceğine yön veren ‘veri egemenliği’, bir şirketi de bir ülkeyi de rekabete dayanıklı kılan önemli bir faktör. Turkcell olarak bizim de katkı sağladığımız Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı üzerinden, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile çalışmalar yürütüyoruz. Tüm bu çalışmalarımızla “Türkiye Yüzyılı”nı “Dijitalin Yüzyılı” yapma hedefimize hızla koşarak, veri güvenliği alanındaki yatırımlarımıza aralıksız devam edeceğiz. Son olarak, bir süre önce Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı konuşmada değindiği üzere tüm Türkiye’yi BiP ve diğer yerli uygularımızı kullanmaya ve böylece veri güvenliğimize katkıda bulunmaya çağırıyorum.”