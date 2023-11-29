Dr. Öğr. Üyesi Barbaros Ateşli hasta kabulüne başladı
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Dr. Öğr. Üyesi Barbaros Ateşli hasta kabulüne başladı.
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Dr. Öğr. Üyesi Barbaros Ateşli hasta kabulüne başladı.
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine yeni uzman doktorların ataması devam ediyor. Bu kapsamda hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğinde Dr. Öğr. Üyesi Barbaros Ateşli hasta kabulüne başladı.
Öte yandan eksik görülen polikliniklerde doktor atamasının devam edeceği belirtildi.