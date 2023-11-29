Dr. Öğr. Üyesi Barbaros Ateşli hasta kabulüne başladı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Dr. Öğr. Üyesi Barbaros Ateşli hasta kabulüne başladı.

Dr. Öğr. Üyesi Barbaros Ateşli hasta kabulüne başladı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Dr. Öğr. Üyesi Barbaros Ateşli hasta kabulüne başladı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine yeni uzman doktorların ataması devam ediyor. Bu kapsamda hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğinde Dr. Öğr. Üyesi Barbaros Ateşli hasta kabulüne başladı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Öte yandan eksik görülen polikliniklerde doktor atamasının devam edeceği belirtildi.