Drone denetimde 7 bin 530 TL trafik idari para cezası kesildi

Bilecik Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan drone denetiminde, 7 bin 530 TL trafik idari para cezası kesildi.

Bilecik Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yapılan drone denetiminde; 15 araç ve sürücüsü denetlenerek 3 araç sürücüsüne ‘Kırımızı Işık Kuralına Uymamak’ maddesinden 4 bin 518 TL, 2 araç sürücüsüne ‘Geçmenin Yasak Olduğu Yerde Öndeki Aracı Geçmek’ maddesinden 3 bin 12 TL olmak üzere toplam 7 bin 530 TL trafik idari para cezası uygulandı. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ‘Trafiği düzenli, hayatları güvende tutarız’ sloganı paylaşımında bulundu.