Drone denetimlerinde 20 bin 507 lira para cezası

Bilecik(İHA) –Bilecik'te yapılan drone denetimlerinde araç ve sürücülerine toplam 20 bin 507 lira trafik idari para cezası uygulandı.

Drone denetimlerinde 20 bin 507 lira para cezası
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan

Bilecik(İHA) –Bilecik’te yapılan drone denetimlerinde araç ve sürücülerine toplam 20 bin 507 lira trafik idari para cezası uygulandı.

Bilecik’te yapılan drone denetimlerinde 6 araç ve sürücüsü denetlenerek; 5 araç sürücüsüne ‘Kırmızı Işık Kuralına Uymamak’ maddesinden 7 bin 530 lira, 1 araç sürücüsüne ‘Sürücü Belgesi Geri Alındığı Halde Araç Kullanma’ maddesinden 12 bin 977 lira olmak üzere toplam 20 bin 507 lira trafik idari para cezası uygulandı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb