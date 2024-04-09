Drone denetimlerinde 20 bin 507 lira para cezası

Bilecik(İHA) –Bilecik’te yapılan drone denetimlerinde araç ve sürücülerine toplam 20 bin 507 lira trafik idari para cezası uygulandı.

Bilecik’te yapılan drone denetimlerinde 6 araç ve sürücüsü denetlenerek; 5 araç sürücüsüne ‘Kırmızı Işık Kuralına Uymamak’ maddesinden 7 bin 530 lira, 1 araç sürücüsüne ‘Sürücü Belgesi Geri Alındığı Halde Araç Kullanma’ maddesinden 12 bin 977 lira olmak üzere toplam 20 bin 507 lira trafik idari para cezası uygulandı.