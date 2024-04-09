Drone denetimlerinde 20 bin 507 lira para cezası
Bilecik(İHA) –Bilecik'te yapılan drone denetimlerinde araç ve sürücülerine toplam 20 bin 507 lira trafik idari para cezası uygulandı.
Bilecik(İHA) –Bilecik’te yapılan drone denetimlerinde araç ve sürücülerine toplam 20 bin 507 lira trafik idari para cezası uygulandı.
Bilecik’te yapılan drone denetimlerinde 6 araç ve sürücüsü denetlenerek; 5 araç sürücüsüne ‘Kırmızı Işık Kuralına Uymamak’ maddesinden 7 bin 530 lira, 1 araç sürücüsüne ‘Sürücü Belgesi Geri Alındığı Halde Araç Kullanma’ maddesinden 12 bin 977 lira olmak üzere toplam 20 bin 507 lira trafik idari para cezası uygulandı.