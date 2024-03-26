Dündar, modifiyeli araç tutkunlarıyla buluştu

Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar, modifiyeli araç tutkunu gençlerle bir araya geldi. Modifiyeli araçlara binerek incelemelerde bulunan Dündar, gençlerin tutkusuna ortak oldu.

Dündar, modifiyeli araç tutkunlarıyla buluştu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar, modifiyeli araç tutkunu gençlerle bir araya geldi. Modifiyeli araçlara binerek incelemelerde bulunan Dündar, gençlerin tutkusuna ortak oldu.

Dikkaldırım Mahallesi’nde akşam karanlığında birbirinden güzel, renkli ve gürültülü modifiyeli araçların bir araya geldiğini gören Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar, bu araçlara tutkulu gençler ile bir araya geldi. Yoğun ilgi ve sevgi seli eşliğinde gençlerle sohbet eden Dündar, gençlerin modifiyeli araç heyecanına ve tutkusuna ortak oldu. Gençlere araçlarla ilgili sorular soran Dündar, birbirinden güzel araçlara binmeyi de ihmal etmedi. Dündar’ın beğenisine sunduklarını araçlarının özelliklerini tek tek sergileyen gençler, lastik yakma gösterisi ile de geceye renk kattı.

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Bursa’nın birçok noktasından gelen modifiyeli araç ve sahibinin yer aldığı buluşmada Başkan Dündar’ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk de yer aldı.