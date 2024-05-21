Dur ihtarına uymayan lüks araçta kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nde dur ihtarına uymayan lüks araçta 16 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri Pınarhisar yolu üzerinde aşırı sürat ile hareket eden lüks aracın geldiği ihbarı üzerine Yolu çift taraflı trafiğe kapatarak kapan düzeneği kurdu. Ters yöne giren araç kapan düzeneğinden de geçip kaçmaya devam etti. Kaçan araç ile ekipler arasında kovalamaca başladı. Kent içinde yaşanan kovalamaca sırasında araç, 3 lastiği patlamış halde Cumhuriyet Meydanı’ndan Namazgah Caddesi’ne girdiğinde hareket edemez hale geldi. Araçta yapılan aramada 16 kaçak göçmen yakalandı.

Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.