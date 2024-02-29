Dursun Özbek: 'Amacımız Bilyoner ile Galatasaray iş birliğinin gelişerek devam etmesi'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Bilyoner ile yaptıkları iş birliği anlaşmasının gelişerek devam etmesini istediklerini söyledi.

Bilyoner, Galatasaray ile yeni bir sponsorluk anlaşmasına daha imza attı. Galatasaray Futbol Takımı’nın bahis, Galatasaray Basketbol Takımı’nın hem şort hem bahis sponsorluğunu üstlenen Bilyoner, yapılan yeni anlaşmayla birlikte 2024-2025 sezonu sonuna kadar Galatasaray Futbol A Takımı’nın forma sol kol sponsoru da oldu. RAMS Park’ta düzenlenen imza töreninin ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Hitay Holding ve Bilyoner Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay ve Bilyoner CEO’su Sencer Kutluğ anlaşmaya dair açıklamalarda bulundu.

“Amacımız Bilyoner ile Galatasaray iş birliğinin gelişerek devam etmesi”

Türk futboluna, Türk sporuna sağladıkları destekten dolayı Bilyoner ailesine teşekkür eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “Galatasaray’ın Bilyoner’le olan iş birliği yeni değil. Eskiye dayanan bir ilişkimiz var. İki tane güzide, Türkiye’nin iftihar ettiği kurum. Biri sporda, birisi de kendi branşlarında çok önemli kurumlar. Bu iş birliğimizi Emin beyle yaptığımız görüşmeler çerçevesinde geliştirmek üzere hareket ettik. Bu sene de bu güne kadarki sponsorluklara ilave olarak futbolda sol kolda kendi isimleri ile çıkıyoruz. Bundan da büyük memnuniyet duyuyoruz. Amacımız Bilyoner ile Galatasaray iş birliğinin daha uzun yıllar gelişerek devam etmesi. Bu konuda da zaten hem Emin beyle hem de Bilyoner ailesiyle mutabakatımız var. Türk futboluna, Türk sporuna sağladıkları destekten dolayı bütün Bilyoner ailesine teşekkür ediyorum. Bu sektörden kazanılan paranın tekrardan bu sektöre döndürülmesi çok önemli bir husustur. Kendilerinin bu azimlerinin devam etmesini, önümüzdeki yıllarda da Türk sporuna verdikleri desteğin artarak devam etmesini diliyorum” dedi.

Gelecek dönemde spora olan yatırımlarına devam edeceklerini aktaran Hitay Holding ve Bilyoner Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay da, “Biz bu sektörün içinde olduğumuz sürece spordan kazandığımızı spora yatırmaya devam edeceğiz. Bunun da bir örneği zaten bugün Galatasaray’la yaptığımız ek sponsorluk anlaşması. Bundan sonra da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Spora keyif katan bir marka olduklarını dile getiren Bilyoner CEO’su Sencer Kutluğ ise, “Biz sporun içinde spora keyif katan, eğlence katan bir markayız, kurumuz. Bunu ileriki dönemde sporun diğer alanlarına da geliştireceğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde ciddi yatırımlar planlıyoruz. Türkiye’de sporda ve bahiste yapay zekanın daha geniş kullanılması için insan kaynağına da yatırım yapıp, ülkenin özellikle gençlerini bu alana çekmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.