Durumundan şüphe duyulan şahsın üzerinden esrar ele geçirildi
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği ve üst araması yaptığı şahsın üzerinden 3.64 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Balıkesir’in Gömeç ilçesinde polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği ve üst araması yaptığı şahsın üzerinden 3.64 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Gömeç İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekiplerce Kemalpaşa Mahallesi Ayanoğlu Sokak üzerinde durumundan şüphelenilen Yiğit A.’nın üst aramasından peçeteye sarılı halde 3,64 gram esrar maddesi ele geçirildi. Yiğit A. Hakkında adli tahkikata başlanıldı.