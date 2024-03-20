Durumundan şüphe duyulan şahsın üzerinden esrar ele geçirildi

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği ve üst araması yaptığı şahsın üzerinden 3.64 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Durumundan şüphe duyulan şahsın üzerinden esrar ele geçirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği ve üst araması yaptığı şahsın üzerinden 3.64 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gömeç İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekiplerce Kemalpaşa Mahallesi Ayanoğlu Sokak üzerinde durumundan şüphelenilen Yiğit A.’nın üst aramasından peçeteye sarılı halde 3,64 gram esrar maddesi ele geçirildi. Yiğit A. Hakkında adli tahkikata başlanıldı.

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