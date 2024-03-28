Düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şahıs yakalandı
Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şahıs yakalandı.
Bilecik’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şahıs yakalandı.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şahsın üzerinde yapılan aramada 3,68 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahıslar hakkında ‘Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı.