Düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şahıs yakalandı

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şahıs yakalandı.

Düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şahıs yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bilecik’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şahıs yakalandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şahsın üzerinde yapılan aramada 3,68 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahıslar hakkında ‘Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı.

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