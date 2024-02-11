e-YDS İngilizce sonuçları açıkladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/2 İngilizce) sonuçlarını açıkladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/2 İngilizce) sonuçlarını açıkladı.
ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, 11 Şubat tarihinde uygulanan 2024 Elektronik Yabancı Dil Sınavı’nın değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.