EBRD'den Rönesans Gayrimenkul Yatırım'a 30 milyon euro kredi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), deprem desteklerinin bir parçası olarak Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’ye 30 milyon euroluk kredi sağladı. Avrupa Birliği (AB) garantisiyle desteklenen kredi ile bölge halkının geçim kaynaklarının korunması amaçlanıyor.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD), Rönesans Holding grup şirketlerinden Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’ye (RGY) 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgeleri destekleme programı kapsamında 30 milyon euroluk uzun vadeli finansman sağladığı açıklandı.

Avrupa Birliği’nin garantisiyle desteklenecek finansman ile bölge halkının geçim kaynaklarının korunması amaçlanıyor. Kredi ile Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki Piazza Alışveriş Merkezlerine destek sağlanması hedefleniyor. Kadınlara yönelik beceri geliştirme programı ve zanaat üretimi eğitimlerinin de finanse edileceği kredinin deprem sonrası yaşanan göç nedeniyle iş gücü eksikliğiyle karşı karşıya kalan AVM kiracılarına satış eğitimleri gibi konularda da fayda sağlaması bekleniyor.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın Birinci Başkan Yardımcısı Jürgen Rigterink, şunları söyledi: “Ziyaretim sırasında bölgede depremlerin bıraktığı yıkıcı etkiyi görmek beni şok etti ve üzdü, ancak buradaki yerel halkın dayanıklılığı ve kararlılığı beni etkilemeye devam ediyor. Yeniden inşa uzun bir süreçtir ve birçok yıl alabilir, özel sektörün potansiyeline yeniden kavuşması ile başlayacaktır. Gururla söyleyebilirim ki, başlangıçtaki 1,5 milyar euroluk deprem yatırım paketimizin yarısından fazlasını kullanıma sunduk. Bölgenin geçim kaynaklarını koruyan projeleri destekleyerek Türkiye’nin yanında olmaya devam edeceğiz.”

EBRD ile güçlü ve uzun süreli bir ortaklıkları olduğunu hatırlatan Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, "EBRD ile 15 yıldır iş birliği yapmaktan ve sosyal altyapı yatırım projelerimizde birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Geçtiğimiz yıllarda, sağlık yatırım projelerimiz için EBRD’den 500 milyon euronun üzerinde finansman sağladık. Bu finansmanla, iş birliğimizi Türkiye’deki gayrimenkul sektöründe de genişletiyoruz. Yeni iş birliğimiz, depremden etkilenen bölgedeki iyileşme sürecine katkıda bulunacak ve depremin etkilerini hafifletmeyi amaçlayan uzun dönemli uygulamalarımızın bir parçası olacak” şeklinde konuştu.

Deprem koordinasyon merkezi oldu

Yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat depremlerinin hemen ardından Kahramanmaraş’ta hayati bir nokta haline gelen Kahramanmaraş Piazza Alışveriş Merkezi, depremden etkilenen vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması ve 1000 deprem mağduruna geçici barınma sağlanması gibi kritik bir rol üstlenmişti. Fay hattının üzerinde bulunmasına rağmen yapısal bir hasar almayan Kahramanmaraş Piazza AVM, depremin ilk anından itibaren deprem koordinasyon merkezi olarak kullanıldı.

Portföyünde bulundurduğu 12 alışveriş merkezi (AVM) ile Türkiye’nin adet ve brüt kiralanabilir alan bazında en büyük AVM yatırımcısı olan Rönesans Gayrimenkul Yatırım, 7 şehirde Hilltown, Piazza ve Optimum gibi zincir AVM markalarının yatırımcısı ve işletmecisi olarak yer alıyor. Rönesans Holding’in ticari gayrimenkul geliştirme ve yatırım şirketi olan ve portföyünde 16 gayrimenkul bulunan Rönesans Gayrimenkul Yatırım, kendi yönettiği projelerle Türkiye’nin en büyük ticari gayrimenkul yatırım grubu konumunda bulunuyor. Toplamda yaklaşık olarak 1 milyon 500 bin metrekarelik inşaat alanı ve yaklaşık olarak 740 bin metrekarelik kiralanabilir alana sahip Rönesans Gayrimenkul Yatırım, 2017 yılından bu yana sürdürdüğü enerji tüketimindeki tasarruf çalışmaları ile 2025 yılında harcadığı enerjinin yüzde 40’ını, 2028 yılında tüm projelerinde harcadığı enerjinin yüzde 100’ünü yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedefliyor. Bu kapsamda özellikle güneş enerjisi kullanımına odaklanan Rönesans Gayrimenkul Yatırım, portföyündeki 10 gayrimenkulü ile Breeam In Use sertifikasını en üst seviyeden alarak dünyada ve Türkiye’de bir ilklerden birine imza attı.

2023 yıl sonu itibarıyla AVM’lerinde yüzde 97’nin üzerinde doluluk oranına ve yılda 100 milyona yakın ziyaretçi sayısına ulaşan, SPK ve Borsa İstanbul başvurularını gerçekleştiren Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın halka arzı için inceleme süreci devam ediyor.