Ebru Sanatçısı Yücel Edis'ten muhteşem ebru sergisi

Ebru sanatçısı Yücel Edis’ten ’Hayat’ temalı ebru sergisi açıldı. Devlet Güzel Sanatlar galerisinde açılan sergiye sanat severler, vatandaşlar ve protokolün katılımı ile açıldı.

’Hayat’ Ebru sergisinin açılışına Balıkesir Vali Yardımcısı Mustafa İlhan, Karesi Kaymakamı Metin Arslabaş ile birlikte açan Sanatçı Yücel Edis konuklara yönelik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. " 2014 yılında İstanbul’da Sancaktepe’de bulunan Genç Gelecek Merkezinde ebru ve resim sanatına yönelik dersler aldım. Aynı zamanda seramik yapıyorum. Bugüne kadar 9 sergi ve yarışmaya katıldım. Son olarak ebru sanatçısı Neliman Şentuna Karasu Hocamın öğrencileri olarak karma sergide eserlerim sergilendi. Bugün burada siz sanatseverleri görmek beni çok mutlu etti. Hepiniz Hoşgeldiniz. İnşallah sergimin geleni ve göreni çok olur. Bana destek veren başta ailem olmak üzere yardımı geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Sanatçı Yücel Edis’in ebru sergisi klasik müzik eşliğinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. ’Hayat’ ebru sergisi 8 Haziran tarihine kadar Devlet Güzel Sanatlar galerisinde gezilebilecek.

Sergi açılışını Vali Yardımcısı Mustafa İlhan, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Müdürleri Cihan Menevşe ve Atalay Duran, BalSanat Güzel Sanatlar Dernek sanatçıları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ebru Sanatçısı Neliman Şentuna Özkarasu, Üniversite öğrencileri, sanatçılar ve vatandaşların katılımı ile açılışı gerçekleştirildi.