Eczacıbaşı Geleceğe Smaç 16. Gelişim Takımları Turnuvası oynandı

Eczacıbaşı Geleceğe Smaç 16. Gelişim Takımları Turnuvası, 9 kampüsten toplam 50 takımın katılımıyla gerçekleştirildi.

Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün ES Voleybol iş birliği ile başlattığı Geleceğe Smaç projesinde, “16. Gelişim Takımları Turnuvası” sona erdi. Midi ve Mini yaş kategorilerinde 9 kampüsten toplam 50 takımın katıldığı turnuva 6 gün süren maçlarla tamamlandı.

En küçük yaş gruplarının katıldığı turnuva pek çok sporcunun katıldığı “ilk turnuva” oldu.

İstanbul, Adana, Mersin ve Eskişehir’den 12-13 yaşlarındaki Midi takımları ile 10-11 yaşlarındaki Mini takımlarının sporcuları 220 kişilik iki ayrı grup halinde turnuvaya katılarak toplam 6 gün boyunca maçlar yaptılar ve ilk turnuva deneyimlerini yaşadılar. Antalya’da Crystal Centro Oteli’nde konaklayan sporcular Nirvana Cosmopolitan Spor Merkezinde maçlarını oynadılar. Voleybol tarihini anlatan videolar ile Türk Kadın Milli Takımının başarı hikayelerini konu alan videolar izleyen sporcular, antrenörlerinin gösteri maçını keyifle izlerken maç yorgunluklarını da attılar.

“Cumhuriyet” dansı ile Atatürk saygıyla anıldı

Turnuvanın ilk döneminde ES Voleybol midi ve mini erkek takımlarının da yer aldığı organizasyonun son gününde genç voleybolcular Cumhuriyetin 100. yılına özel bir dans gösterisi gerçekleştirdiler. Etnik tarz ve hiphop figürlerinin yanı sıra teke ve zeybek figürlerinin de yer aldığı “Cumhuriyet” dansı ile genç sporcular Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e saygılarını sundular. 2023-2024 sezonunda Eczacıbaşı Geleceğe Smaç kampüslerinde forma giyen toplam 2 bin 500 lisanslı sporcudan yaklaşık bin 500 tanesi Kasım, Ocak ve Nisan aylarındaki Gelişim Takımları Turnuvasında buluşuyorlar. Bu sporcular dışında projenin performans takımlarında yer alan sporcular ise Türkiye Şampiyonalarında özellikle Midi ve Küçük yaş kategorilerinde 4-5 farklı ilden final müsabakalarına katılarak Türkiye dereceleri elde etmeye çalışıyorlar.