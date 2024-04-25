Edirne'de 25 yıllık gelenek bu yıl da sürdürüldü

Edirne’de yaklaşık 40 muhtar, esnafın kendi ürettiği patentli "muhtar pidesi" sofrasında buluştu.

Serhat şehri Edirne, gastronomi kenti olma yolunda emin adımlarla ilerlerken, ciğerden sonra esnafın ürettiği patentli tescilli lezzeti olan "muhtar pidesi" en çok dikkat çeken ürünlerin başında gelmeye başladı.

Edirne’de her yıl muhtarları misafir ederek kendilerine özel patentli tescilli lezzetleri olan "muhtar pidesi"ni ikram eden Selimiye Camii yanında bulunan bir işletme, bu yıl da 25 yıllık geleneği sürdürdü.

Yaklaşık 40 muhtarın bir araya geldiği sofrada patentli muhtar pidesi Edirne’de ciğer ve köfteden sonra en çok dikkat çeken ürünlerin başında gelmeye başladı.

Her yıl gelenek haline getirdikleri ’muhtar pidesi’ sofrasında bir araya geldiklerini ifade eden esnaf İsmail Işık, bu yıl bir sürpriz de yaparak özel misafir olarak katılan bir ustalarının elinden Adıyaman usulü çiğ köfteyi Edirneli muhtarlara ikram etti.

Edirneli esnaf Cevat Işık, muhtarlarla bir araya geldiklerini ve her yıl düzenledikleri sofrada buluştuklarını belirterek bütün muhtarlara başarılar diledi.

Büyük Döllük Köyü Muhtarı Hacı Ağa Ahmet Kezer de bu güzel geleneği yaşattıkları için esnafa teşekkür ettiklerini söyledi.