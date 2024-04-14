Edirne'de kadın cinayeti: Şüpheli koca adliyeye sevk edildi

Edirne’de boşanma aşamasındaki eşini kurşunlayarak öldüren cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi.

Olay, Edirne’nin Şükrüpaşa Mahallesi Şehit Salih Kasap Sokak üzerinde bulunan bir parkta dün saat 13: 30 sıralarında meydana geldi.

Boşanma aşamasında olan 22 yaşındaki koca Berşan Aksak ile 22 yaşındaki eşi Petek Aksak ile bir parkta konuşmak için buluştu.

Çift arasında başlayan tartışma tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine öfkeli koca Aksak, yanında bulundurduğu silahla boşanma aşamasındaki eşi Petek Aksak’ı kurşun yağmuruna tutarak 3 ayrı yerinden vurdu.

İhbar üzerine sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinden kaçan koca Berşan Aksak, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak olayda kullandığı gözaltına alındı.

Yapılan kimlik tespitinde şüpheli Berşan Aksak’ın daha önce de 5 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.

Ceset olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan cinayet şüphelisi Berşan Aksak, adliyeye sevk edildi.

Cinayet şüphelisi Aksak’ın mahkemesi sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.