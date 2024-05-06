Edirne'de Kakava Hıdırellez Şenliği gün ağarıncaya kadar devam etti

Edirne’de dün Kakava ateşinin yakılmasıyla zirveye ulaşan şenlikler, gün ağarıncaya kadar aralıksız devam etti. Kakava ve Hıdırellez şenliklerinin doyasıya kutlandığı Edirne’ye Türkiye’nin çeşitli illerinden ve Balkan ülkelerinden on binlerce ziyaretçi akın etti. Pazar günü Kakava ateşinin yakılmasıyla başlayan şenlik, gece boyunca sürdü.

Hıdırellez kutlamasının roman geleneği Kakava ile birleştiği ve eğlencenin tavan yaptığı Edirne’de, gün ağarmadan Tunca Nehri’ne gelen binlerce vatandaş, dileklerini yazdıkları kağıtları nehre attı.