Edirne'de Roma dönemine ait 14 gözyaşı şişesi ele geçirildi

Edirne'de şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde Roma dönemine ait olduğu öğrenilen 14 gözyaşı şişesi ele geçirildi.

Edirne'de Roma dönemine ait 14 gözyaşı şişesi ele geçirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Edirne’de şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde Roma dönemine ait olduğu öğrenilen 14 gözyaşı şişesi ele geçirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, yaptığı denetimlerde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Durdurulan otomobilde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu öğrenilen 14 cam gözyaşı şişesi ve 3 define arama cihazı bulundu. Ele geçirilen Roma dönemine ait 14 tarihi obje ekipler tarafından muhafaza altına alındı. Otomobilde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Olayla ilgili inceleme sürüyor.