Edirne'de ticari taksiden 9 kaçak göçmen çıktı

Edirne'de şüphe üzerine durdurulan ticari araçta 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de ticari taksiden 9 kaçak göçmen çıktı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Edirne’de şüphe üzerine durdurulan ticari araçta 9 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam eden çalışmalarda, Edirne merkeze bağlı Musabeyli köyünde asayiş timlerince yapılan denetimler esnasında yurt dışına kaçma girişiminde bulundukları tespit edilen 9 düzensiz kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalanarak göçmen kaçakçılığında kullandıkları 1 araç ele geçirildi.

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Yakalanan göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.