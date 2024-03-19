Edirne jandarması 6 kaçak göçmen yakaladı
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 6 düzensiz kaçak göçmen yakalandı.
Edirne’nin Lalapaşa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 6 düzensiz kaçak göçmen yakalandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lalapaşa ilçesine bağlı Çallıdere köyü sınırları içerisinde yaptığı denetimlerde 4 Suriye ve 2 Filistin uyruklu toplam 6 düzensiz kaçak göçmen yakaladı. Yakalanan göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.