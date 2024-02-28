Edremit'te narkotik operasyonu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 2 bin 300 gram kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Edremit ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi. Şahıslara ait araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada; 2 bin 300 gram kubar esrar, 3 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp), 2 adet tabanca ve 22 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olaya karışan 3 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.