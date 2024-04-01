Efeler Ligi: Arkas Spor: 3 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 1
AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off 5-8 ilk maçında Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 25-18, 25-17, 23-25 ve 25-19'luk setlerle 3-1 yendi.
AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off 5-8 ilk maçında Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor’u 25-18, 25-17, 23-25 ve 25-19’luk setlerle 3-1 yendi.
Salon: Atatürk Voleybol
Hakemler: Hakkı Demiralay, Eyüpcan Kayışoğlu
Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Burutay Subaşı, Nikolay Kartev, Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Gyorgy Grozer (Ahmet Karataş, Nicholas Hoag, Onur Ulaş Topbaşlı)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Orçun Ergun, Gökhan Gökgöz, Emre Batur, Dmitrii Bahov, Okello Daudi, Ahmet Samet Baltacı (Caner Ergun, Fatih Cihan, Onur Kaya, Mehmet Hacıoğlu, Emre Berat Fırat)
Setler: 25-18, 25-17, 23-25, 25-19
Süre: 96 dakika (22, 22, 29, 23)