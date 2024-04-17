Efeler Ligi'nde şampiyon Halkbank

2023-2024 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek seride 3-0 öne geçen Halkbank şampiyon oldu.

Efeler Ligi'nde şampiyon Halkbank
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

2023-2024 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi’nde Fenerbahçe’yi 3-0 yenerek seride 3-0 öne geçen Halkbank şampiyon oldu.

2023-2024 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi Play-off Final Etabı, Halkbank-Fenerbahçe eşleşmesinde oynanan üçüncü karşılaşmanın ardından sona erdi. Serinin üçüncü maçında rakibi Fenerbahçe’yi sahasında 3-0 (25-19, 25-18, 25-19) mağlup eden Halkbank, seride durumu 3-0’a getirdi ve sezonu şampiyon olarak tamamladı. Fenerbahçe ise sezonu 2. sırada tamamladı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Bu sonucun ardından Halkbank ve Fenerbahçe, önümüzdeki sezon Türkiye’yi CEV Şampiyonlar Ligi’nde temsil etme hakkı kazandı.

Salon: Ankara TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, İlknur Çakar

Halkbank: Yunus Emre Tayaz, Ma’a, Ngapeth, Mert Matic, Nimir, Mirza Lagumdzija (Volkan Döne, İzzet Ünver)

Fenerbahçe: Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Ghaziani, Murat Yenipazar (Hasan Yeşilbudak, Hasan Sıkar, Penchev, Caner Dengin, Caner Peksen, Ali Deniz Yılmaz)

Setler: 25-19, 25-18, 25-19

Süre: 69 dakika (25, 22, 22)