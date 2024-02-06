Eğitim ihracatında hedef 10 milyar dolar

Hizmet İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Yabancı öğrenci sayımızı yakın dönem için 500 bin, orta vadede 750 bin ve uzun vadede 1 milyona ve eğitim ihracatını 10 milyar dolara çıkarmak istiyoruz” dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve aynı zamanda Hizmet İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Aydın, hizmet ihracatında, eğitim ihracatının önemli yeri olduğunu belirterek, Türkiye’nin uluslararası öğrenci sayısını artırması gerektiğini söyledi. Dünyada teknoloji, bilim, ihtiyaçlar ve beklentilerin sürekli gelişip değiştiğinin altını çizen Doç. Dr. Mustafa Aydın, Türkiye’nin tam bağımsızlığı için eğitimcilerin çok çalışması ve eğitimin her alanda güçlü olması gerektiğini, çünkü güçlü eğitimden güçlü ülkelerin çıkacağını ifade etti.

Dünyanın teknolojik ve bilimsel gelişmelerini özümsemek için ille de Batı’ya veya Doğu’ya gidilmeyeceğini, Hazreti Peygamber’in ‘İlim Çin’de ise gidin alın’ dediğini belirterek, “Medeniyet, ilim neredeyse biz oraya gitmemiz ve o ilmi özümseyip ülkemize getirmemiz lazım. Bu öncelikli konu. Yani etkileşim bilimsel ve teknolojik olmalı” dedi.

Yabancı öğrenci sayısında 1 milyon hedefi

“Yabancı öğrenci sayımızı yakın dönem için 500 bin, orta vadede 750 bin ve uzun vadede 1 milyona ve eğitim ihracatını 10 milyar dolara çıkarmak istiyoruz” diyen Doç. Dr. Mustafa Aydın, küresel anlamda 6,5 milyondan fazla uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü, 750 bin öğrencinin ABD’de, 500 bin öğrencinin İngiltere’de, 300 bin öğrencinin Kanada’da, 250 bin öğrencinin Fransa’da, Çin ve Japonya olmak üzere dünyada azımsanmayacak sayıda bir yurtdışı eğitim faaliyetinin bulunduğunu bildirdi.

Türkiye’nin devlet ve vakıf üniversiteleriyle eğitimde önemli bir potansiyele ulaştığını dile getiren Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Yakın vadede 500 bin öğrenci ve 4 milyar dolarlık eğitim ihracatını 100 milyar dolara çıkarmak Türkiye için zor bir iş değil. Coğrafyamız, sahip olduğumuz tarihi kültürel iş birliklerimiz, tarihi kökler, ülkenin her geçen yıl ekonomik ve sosyal olarak cazibe merkezi haline gelmesi potansiyelimizin yüksek olduğunu gösteriyor” şeklinde konuştu.

250 bin yabancı öğrenci para ödemiyor

Uluslararası öğrencilerin Türkiye’ye gelmesi için devletin her türlü kolaylığı gösterdiğini dile getiren Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Türkiye’de 310 bin uluslararası öğrenci var. Bunların yaklaşık 250 bini para ödemiyor ya da harç gibi çok cüzi bir para ödemesi yapıyor. Biz şu andaki durumu aşmaya çalışıyoruz. Fakat devlet erkanından da destek bekliyoruz” dedi.

Türkiye’nin normal şartlarda 250 bin uluslararası öğrencinin para ödemesi durumunda 4 milyar dolarlık eğitim ihracatının 10 milyar dolara ulaşabileceğinin altını çizen Mustafa Aydın, “Tabii ben burada bunu söylerken de yurtdışı Türkler ve akraba toplulukları kanalıyla gelen öğrencileri bunun dışında tutuyorum” diye konuştu.

Eğitimde mal ihracatı gibi bir girdi yok

Doç. Dr. Mustafa Aydın, 31 Aralık 2023 tarihi itibari ile Türkiye ekonomisine hizmet ihracatı katkısının 100 milyar dolar olduğunu, bunun içerisinde turizm, lojistik, hava ulaşımı, eğitim, sağlık, havacılık, yazılım, bilişim, eğlence ve kültür alanlarının yer aldığını, ülkenin mal ihracatının bu yıl 255 milyar dolar, hizmet ihracatıyla birlikte bu rakamın 355 milyar doların üzerinde gerçekleştiğini kaydetti.

Hizmet ihracatının cari açığı kapatmada en önemli kalemlerden biri olarak öne çıktığına işaret eden Doç. Dr. Aydın, “Bacasız sanayi diye ifade ettiğimiz ithalatı olmayan bir ihracat. Mal ihracatı öyle bir girdi sağlıyor ama o onun içinde ithalat da var. Hizmet ihracatında böyle bir şey yok. Hizmet ihracatının hakkını teslim etmemiz lazım” ifadelerini kullandı.