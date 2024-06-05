Ekrem İmamoğlu TBB Başkanı seçildi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclis Toplantısı’nda yapılan oylamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 515 oy ile birlik başkanı seçildi.

Ankara’daki bir otelde gerçekleştirilen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclis Toplantısı’nda birlik başkanı, başkanlık divanı ve encümen üyelerinin seçimi gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in aday olduğu başkanlık seçimlerinde İmamoğlu 515 oy ile birlik başkanı seçilirken, Genç ise 250 oy aldı. TBB Başkan Vekili Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar olurken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise ikinci Başkan Vekili olma hakkı kazandı.

“Belediye yönetimlerini partilerine göre ayıran yaklaşımları kabul etmiyoruz”

Sonuçların açıklanmasının ardından teşekkür konuşması yapan Ekrem İmamoğlu, "Halkın yerel yöneticilerden çok beklentisi olan bir dönem. Hangi partiye oy vermiş olurlarsa olsunlar 86 milyon vatandaşımızın tercihi şekillenmiştir. Herkes birbirine saygı duymak zorundadır. Özellikle 2024 yerel seçimleri, tüm siyasi kadrolara net bir mesaj vermiştir. Birbirini yok etmeye kararlıymış gibi yapılan siyasetle seçim kazanmak mümkün değildir. Bu yolda atacağımız ilk adımın birbirimiz arasında işbirliği adımlarını hızlandırmak olduğuna inanıyorum. İşbirliği ve dayanışma birliğini yerel yönetimlerle merkezi yönetim arasındaki ilişkiyi kurmanın da bu mekanizmayı tamamlayacağını biliyoruz. Vatandaşları oy verdiği partiye göre ayıran ve belediye yönetimlerini partilerine göre ayıran yaklaşımları kabul etmiyoruz. Vatandaşın yerel yönetim kararlarına doğrudan katılabilmesinin önünü açacak mekanizmalar yeni dönemin olmazsa olmazıdır” ifadelerini kullandı.

TBB yönetimi bünyesinde daha kaliteli hizmetler sunmak ve sorunlara hızlı çözümler üretmek için komisyonlar kurulacağını kaydeden İmamoğlu, “Nerede hukuksuzluk varsa hakkını arayan anlayışın temsilcisi olacağım. Haksızlığa karşı susanın ne olduğunu iyi bilen birisiyim. Ben sizlere dayanışma ve adalet vaat ediyorum” diye konuştu.

"TBB, CHP ve DEM Parti’nin birliği haline dönmüştür"

Toplantının ardından açıklama yapan Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Metin Genç ise, bir itirazı ve kararlılığı ortaya koyarak sistemin değiştirilmesine itiraz etmek için aday olarak ortaya çıktığını ifade ederek, “Şimdi Ekrem Bey’in konuşmasını izledim. Orada demokrasi güzellemesi yaparak bu konuda katılımcı bir encümen oluşturma anlayışı konusundaki gayretlerini ve partisinin de gayreti olduğunu ifade ediyor. Ancak maalesef doğruyu söylemiyor. Biz bu konuda CHP’ye 20 yıldır uygulanan encümen yapısının aynı şekilde yani AK Parti dönemlerinde uygulanan encümen yapısının aynı şekilde uygulanması konusunu iletmemize rağmen şu anda elde ettikleri gücü kendi lehlerine kullanmanın peşinde olmuşlardır. Buna itiraz ettik veya Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olmakla başka bir sahik düşünmedik, düşünmüyoruz da. Ama aynı zamanda bu itirazımızı genel kurulun bilgisine aday olarak da sunmak istedik. Ve yanı sıra diğer söyleme gelince daha da önemle vurgulamak isterim ki şu anda oluşan encümen yapısında tamamen Türkiye Belediyeler Birliği olmaktan ziyade tamamen Cumhuriyet Halk Partisi ile DEM’in iş birliği halinde iki partinin birliği haline dönüşmüştür. Yani siz düşünebiliyor musunuz? ’Gelin beraber encümen yapalım. Biz DEM ile alenen ortaklık yaptık. Siz de gelin demokrasinin gereği buraya katılın.’ Bizim buna katılmamız söz konusu olabilir mi? Asla olamaz. Çünkü biz bu yapıda olduğumuz zaman sırtını terör örgütüne yasladığını iddia eden, alenen bunu söyleyen bir siyasi oluşumun içerisinde aynı encümende olduğumuz zaman o terörle 40 yıldır mücadele eden şehitlerimizin ruhsu sızlar. Asla olmayız, olmadık da. Ama üzülerek gördüm ki Türkiye Belediyeler Birliği artık Türkiye Belediyeler Birliği platformundan çıkmış ve iki partinin, CHP ve DEM Parti’nin birlikte PKK’nın uzantısı olan partinin birliği haline dönmüştür” ifadelerini kullandı.

TBB Encümen üyeleri belirlendi

Birliğin yeni encümen üyeleri ise şöyle:

“Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar.”

Türk’ün ‘kayyum kınamsı’ tartışmalara sebep oldu

En yaşlı üye sıfatıyla Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün Divan Başkanlığı yaptığı toplantının açılışında, Türk’ün Mehmet Sıddık Akış’ın İçişleri Bakanlığınca Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasını ‘kınadığını’ ifade etmesiyle tartışma yaşandı.