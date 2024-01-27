Elektrik kesintisi yapılacak
BEDAŞ, Yatırım / Dönüşüm Çalışmaları sebebiyle 28 Ocak 2024 Pazar günü Silivri'nin bazı mahallerinde elektrik kesintileri yapacağını duyurdu.
28 OCAK 2023 PAZAR
SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ACIPAYAM, AKARTEPE, AKEVLER, AKÇAKOCA, ALARA, ALBENİ, ALSANCAK, ALTAN, ALYANAK, ATAHAN, ATANUR, ATAÇ, ATİFET, AYDINCIK, AYSUN, BARBAROS KAPTAN ÇIKMAZI, BARLAS, BATTALBEY, BATURAY, BAYRAMÖREN, BAĞDAT, BAŞKIŞLA, BEDİR, BEYAZLALE, BEYŞEHİR, BOZYAZI, BÜYÜKYALI, BİGA ÇIKMAZI, CAHİT ARF, DAMLAPINAR, DAĞKONAK, DAĞLALESİ, DENİZLİ, DERİNCE, DORUKLAR, DRAMA, DRAMAN, DUTDERE, DUTDİBİ, DUYAR, DÖNÜM, DİLOVASI, EBRULİ, EKRE bölgelerinde 28/01/2024 09:00:00 - 28/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ADSIZNEFER, AFŞİN, AKALIN, AKYEMİŞ, AKÇAKOCA, ARDAHAN, ATABEY, AYRILIK, AYSEVER, BAĞDAT, BAĞIŞ, BAŞYAYLA, BEYAZLALE, BOLUBEYİ, BÜKLÜM ÇIKMAZI, BÜLENT, BİLİM, DEMİRBİLEK, DENİZLİ, DUYAR, DÖRTKUYU, DİVANI HÜMAYUN, EDİP, EDİZ, EKBER, EMİR, ERDİNÇ, ERKAL, ERKUT, ERTUĞRULGAZİ, EVVEL, FATİH, FERİT, FIKIH, FUZULİ, GECE, GÖKBERK, GÜLHANE ÇIKMAZI, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, GÜNAL, GÜRANİ, GÜRCÜKIZI, GÜRHAN, GÜRSOYLU, GÜVENLER, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HASYUNUS ÇIKMAZI, HAYDAR ALİYEV, HEZARFEN AHMET ÇELEBİ, HOCAPAŞA, KALAYCI, KALENDER, KARAKİTAP, KATMAN, KAYALIK, KAZANCI, KILIÇLI, KOBAL, KÖYBAŞI, KİRİŞHANE, LÜTFÜ VARDAR, MEHPARE, MEMDUHOĞLU, MODEL, MÜZEYYEN, NUMAN, NİMETULLAH, OKTAR, PAŞADAYI ÇIKMAZI, PAŞAKAPISI, PEKGÖZ, PİR SULTAN ABDAL, PİRİ MEHMET, PİRİ REİS, RAHMİ, SARAYBURNU, SARAYCI, SARIHAN, SARPLIK, SEBA, SERRA, SUDE ÇIKMAZI, SUSURLUK, SÜMEYRA, SÜZEN, TEBRİZ, TEKCAN, TEVFİK FİKRET, TORUN, TUNAY, TURGAY, TUTUM, TÜFEKÇİ, TÜRKAY, TÜRKÖZÜ, ULEMA, UMRE, UZUNLAR, UZUNOLUK, UZUNSELVİ, UZUNÖZ, UÇMAZ, VARLI, YAKINDOĞU, YALIKÖY, YANIKSES, YAYLADERE, YENİBAHAR, YILDIZBAHÇE, YILDIZBOSTANI, YİĞİTCAN, ZAĞNOSPAŞA, ZEMZEM, ÇANAKKALE, ÇEŞNİCİ, ÇOLAK, ÇİLOĞLU, ÇİÇEKLİ, ÖZDAĞ, ÖZGÜVEN, ÖZKUL, ÜÇPINAR, İNKILAP, ŞAHESER, ŞAŞMAZ, ŞEFİK, ŞEHZADE MEHMET, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY, ŞEKERPARE, ŞEYH EDEBALİ, ŞİLE, ŞİŞHANE sk bölgelerinde 28/01/2024 09:00:00 - 28/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah tevfik fikret caddesi bölgelerinde 28/01/2024 09:00:00 - 28/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AKÇAKOCA, ALDENİZ, ALGÜR, ALPERENLER, ALSANCAK, BAĞDAT, BEYPAZARI, BOZOVA, CAHİT ARF, DEMİRKENT ÇIKMAZI, DOMANİÇ, DİLŞAD, ECEABAT, ERGEÇ, ERTUĞRULGAZİ, ESİNTİ, ETİMESGUT, FATİH, GENÇOSMAN, GEYLANİ, GÖKÇEADA, GÖLYAKA, GÖRENEK, GÜLCAN, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, GÜNYÜZÜ, GÜRHAN, GÜZELYURT, GÜÇLÜKONAK, HALFETİ, HALİFE, HARRAN, HIZIRREİS, HULUSİ ÇIKMAZI, HÜSUMET ÇIKMAZI, HİKMET, HİSARCIK, IŞILAY ÇIKMAZI, KAHTA, KALECİK, KIRKAHVESİ, KONURALP, KORKUTELİ, KULP ÇIKMAZI, MAVİKOR ÇIKMAZI, MEDENİYET, MURADİYE, MURATPAŞA, MUSA, MUSTAFA FEVZİ ÇAKMAK, MİHALGAZİ, NURHAN, NİKSAR, PALAMUTDAĞ, PAZARLAR, PİRİ MEHMET, PİRİ REİS, SULUSARAY, SİVRİHİSAR, TEVFİK FİKRET, TUNABOYU, TUNALI, ULUEREN, VELİOĞLU, VİRANŞEHİR, YAHYA GALİPBEY, YAHYA KEMAL, YAHYA KÖPRÜSÜ, YAHYA PAŞA, YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU, YALIKÖY, YAĞHANE, YEGANE, YENİŞEHİR, ZAFERLER, ZİLE, ÇANAKKALE, ÇATALPINAR, ÇAVDARHİSAR, ÇELİKHAN, ÖZALP, İSHAKPAŞA, İZZET, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY sk bölgelerinde 28/01/2024 09:00:00 - 28/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce GÜMÜŞYAKA mah tevfik fikret caddesi bölgelerinde 28/01/2024 09:00:00 - 28/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.