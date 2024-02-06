Emekli aylık farkları ödenmeye başlandı

SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılan zamların farkları bugün itibarıyla hesaplara yatmaya başlandı.

Emekli aylık farkları ödenmeye başlandı
Editör
EditörEditör
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SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılan zamların farkları bugün itibarıyla hesaplara yatmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamları artırılarak yüzde 37,57’den yüzde 49,25’e çıkarılmıştı. Geçtiğimiz günlerde gerekli çalışmalar yapılmış ve zammı içeren kanun maddesi Meclis’te onaylanmıştı.

MDK
MDK
MDK
MDK

Bu çerçevede SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılan zamların farkları bugün ödenmeye başlıyor. SSK emeklilerine yapılan zammın farkı bugün 6 Şubat, Bağ-Kur emeklilerine yapılan zammın farkı ise 7 Şubat hesaplara yatacak.

Fark ödemeleri aylık alınan banka ve PTT şubelerinde tahsil edilebilecek.