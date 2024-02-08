EMİTT'e Japonya Başkonsolosluğu ve ÇOMÜ iş birliği damga vurdu

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen, Dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMİTT’ te Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi de (ÇOMÜ) yer aldı.

Fuar ziyaretine katılan Japonya İstanbul Başkonsolosu (Consul) General Mr. Kasahara Kenichi, Japonya Başkonsolosluğu Ekonomi Bölümü Konsolosu (Consul) Mr. Machıda Yutaka’ nın fuarda ilk durağı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi standı oldu. Konsolosun ÇOMÜ ziyaretinde, Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu’nun yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dinçay Köksal ve Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Mustafa İlker Gülcemal de stantta hazır bulundu.

Çanakkale’den Japonya’ya Bir Kapı Açılıyor

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğğlu, Türk- Japon Dostluğu’nun 100. Yılına değinerek “Türk- Japon Dostluğu’nun 100. Yılında bugün burada olmaktan ve kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Görüşmelerimizi doğrultusunda Japonya ile iş birliklerimiz devam edecek ve aynı zamanda diplomatik ilişkilerimizi güçlendirmek adına iki taraflı olarak çalışmalarımız sürecek. Gerek mezun öğrencilerimiz, gerek akademisyenlerimiz gerek bilimsel ve kültürel çalışmalarımızla Japonya ile yakın temas halindeyiz. Çanakkale’den Japonya’ya bir kapı açılıyor. Üniversite kent iş birliğini sınırların ötesine taşıyor olmaktan onur duyuyoruz” dedi.

Konsolos Kasahara’nın stant ziyaretinde ÇOMÜ, Kurumsal İletişim Direktör Yardımcısı Gökçe Güzel tarafından tanıtıldı. Japonca Öğretmenliği Bölümü öğrencileriyse konsolosa günün anısına hediye takdiminde bulundu. Konsolos Kasahara’nın ziyaretinin ardından Rektör Erenoğlu da Japonya standına nezaket ziyaretinde bulundu. Mart ayında Çanakkale’de düzenlenecek Türk Japon Dostluğunun 100. Yılı Etkinliklerinde yeniden buluşacaklarını belirten Konsolos Kasahara, Japonya ve ÇOMÜ dostluğunun çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Ziyaret, günün anısına hediye takdimi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.