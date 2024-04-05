Enerjisa Enerji, finansal ve operasyonel sonuçlarını olağan genel kurul toplantısında açıkladı

Türkiye’nin önde gelen elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketlerinden Enerjisa Enerji’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının gündeminde 2023 yılının sınırları zorlayan önemli ve kritik olayları, finansal sonuçları, şirket strateji ve operasyonları öne çıktı.

‘Herkes için daha iyi bir gelecek’ vizyonuyla hareket eden Enerjisa Enerji’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 4 Nisan tarihinde Sabancı Center’da; Enerjisa Enerji Yönetim Kurulu, üst düzey yöneticiler ve yatırımcıların katılımı ile gerçekleştirildi. Deprem felaketleri başta olmak üzere global ölçekte makroekonomik ve politik belirsizliklerin getirdiği sorunlar, tüm dünya için iklim krizinin etkileri ve bölgesel savaşlar gibi çeşitli faktörlerin ekonomik ve sosyal yapıda derin etkiler oluşturduğunun altının çizildiği toplantıda, şirketin 2023 yılına ait finansal, stratejik ve operasyonel faaliyet sonuçları yatırımcılar ile paylaşıldı.

Türkiye ve Dünya gündeminde önemli bir oyuncu

Kriz anlarında bile operasyonel mükemmeliyeti sürdürmek için etkin bir şekilde çalışan ve krizlere hazır ekipleri ile esnek bir yapıya da sahip olan Enerjisa Enerji, değişen piyasa koşullarına hızlı bir şekilde uyum sağlayarak uzun vadeli başarısını güvence altına alıyor. Enerjisa Enerji’nin kararlılığı ve sağlam temelleri, Türkiye ve dünya gündeminde onu önemli bir oyuncu haline getirirken, sağlam temelleri ve etkili stratejileri sayesinde krizler karşısında sergilediği istikrarlı performans da dikkat çekiyor.

Enerji tedarikini kesintisiz bir şekilde sağlamak için sürdürdüğü çalışmaları ve deprem bölgesinde acil müdahale çalışmaları ile gündeme gelen şirket, bölgenin yeniden yapılanma sürecine destek olmak amacıyla depremzedelere yönelik uzun vadeli projeler ve programlar geliştiriyor.

Yaşanan felaketler karşısında dahi şirketin güçlü finansal yapısı ve dayanıklılığı, krizler karşısında gösterdiği kararlılık, yatırımcılar tarafında da ilgi uyandırıyor.

Enerjisa Enerji, gönüllerden pay aldı

Yapılan açıklamaya göre Enerjisa Enerji, 2023 yılında Türkiye ve dünya gündemini etkileyen krizlere rağmen hem finansal olarak hem de toplumsal sorumluluk anlamında da bu zorluklar karşısında ayakta kalmayı başaran ve ‘gönüllerden pay alan’ bir şirket olarak öne çıkıyor. Şirketin sürdürülebilir büyüme stratejileri ve etkili risk yönetimi, finansal stabilitenin korunmasına katkıda bulunarak ekonomik dalgalanmaların etkilerini en aza indirirken, yatırımcılarına güven veriyor.

“2023 yılında söz verdiğimizin ötesinde yatırımlar gerçekleştirerek daha iyi bir gelecek için çalıştık”

Yatırımcıların ve çalışanların zor zamanlarda gösterdiği dayanışma ve desteğin, şirketin güçlü kalarak yatırımlarına devam etmesini sağladığının altını çizen Enerjisa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler, “Şirket olarak saha çalışmalarımızı odağımıza insanımızı alarak her gün aynı ciddiyetle gerçekleştiriyoruz. Deprem felaketleri sonrasında verdiğimiz mücadelede sahadaki arkadaşlarını bir an olsun yalnız bırakmayan, yaşanan tüm krizlere rağmen şirketimizin benzersiz ve güçlü bir şirket olduğunu tekrar paydaşlarımıza kanıtlamış tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Dağıtım sektöründeki faaliyetlerimize ek olarak, müşteri odaklı çözümlerimiz ve Eşarj gibi yeni nesil projelere olan yatırımlarımızı söz verdiğimizin ötesinde gerçekleştirdik. Bölgenin ve Türkiye’nin Enerjisi olarak deprem sonrası büyük ölçekli altyapı yıkımlarını onarmak ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli ve hızla artan bir yatırım hamlesi başlattık. 2023 yılı boyunca geçen yıla kıyasla yaklaşık üç kat daha fazla olan 15.7 milyar TL’lik bir yatırım gerçekleştirdik.

Finansal hedeflerimize ulaşırken topluma değer katmayı ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi de ihmal etmedik. Finansal gücümüzü Türkiye’nin ekonomik verimliliğine katkı sağlayacak yeni bir strateji ile pekiştirdik ve 2023 Temmuz ayında ‘Daha İyi Bir Gelecek’ vizyonumuzu kamuoyu ile paylaştık. Şirketimizin yolculuğunda kilometre taşlarından biri olan bu proje için kurulan; kamu, akademi, iş dünyası, sivil toplum ve sanat dünyasını bir araya getirdiğimiz ‘Daha İyi Bir Gelecek Platformu’nun ilk çıktısı da deprem bölgesinde uygulanan Bölgesel Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Merkezi oldu. Merkezin ilk özel sektör paydaşı olarak deprem bölgesindeki küçük işletmecilere tekrar ekonomiye dönebilmeleri adına maddi destek sağladık.

Bu bağlamda, siz değerli yatırımcılarımızın önüne sadece finansal sonuçlarımızla değil, aynı zamanda ’İyi ki Enerjisa var!’ dedirten bir şirket olarak da çıkabilmenin gururunu yaşıyorum. Geleceğe bakarken, bu birlik ve dayanışma ruhuyla daha da güçlenerek yolculuğumuza devam edeceğimize içtenlikle inanıyorum” dedi.