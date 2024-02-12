Enflasyona inat, öğrenciler için örnek hareket

Balıkesir’in Burhaniye ilçesi Ören sahilindeki işletmesinde 6 yıldır öğrenciler başta olmak üzere parası olmayanlara ücretsiz yemek veren Adem Teslim, kışın da açtığı mekanında öğrencilere destek olmak için fiyatlarını artırmadı. İşletmenin camına, “Açsanız paranız yoksa çekinmeden söyleyin. Yolunuz düşer öder ya da bir dua ile insanlık ölmemiş dersiniz. Öğrenciler, özellikle siz hiç çekinmeyin. Bir gün okulunuz bittiğinde sizde bir yemeği başka bir öğrenciye ikram edersiniz. Bizden yana helaldir” yazan işletmeci takdir topladı.

Ören Meydanı’nda yaz aylarında yiyecek servisi yapan 61 yaşında 3 çocuk ve 5 torun sahibi Adem Teslim, öğrencilere destek için fiyatlarını artırmadı. İhtiyaç sahibi vatandaşlardan para almadıklarını anlatan Adem Teslim, “ Kış aylarında Ören’e daha çok üniversite öğrencileri gelmektedir. Fiyatlarımızı artırmadığımız gibi içeceklerden de para almıyoruz. Şu anda fiyatlarımız Burhaniye çarşısından ucuzdur. Mekanımız boş kalmıyor. İşimizi severek yapıyoruz” dedi.