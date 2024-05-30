Engelleri Aşan Güzel Bir Gün

Yazıcı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Silivri Sanayici ve İş Adamları Derneği'mizin (SİAD) kıymetli üyelerinden, sevgili dostumuz Murat Gümüşkaya'nın Esen İbak Uygulama Okulu'nda engelli çocuklarımıza verdiği mangal partisinde tüm engellerini aşan güzel çocuklarımızla birlikte harika bir gün geçirdik. Okullarını gezdik, onlarla sohbet ettik ve oyunlar oynadık. Murat Gümüşkaya'ya bu güzel güne vesile olduğu için, Esen İbak Uygulama Okulu'nun kıymetli öğretmenleri ve öğrencilerine de samimi misafirperverlikleri için çok teşekkür ederim."

Esen İbak Uygulama Okulu'nda düzenlenen etkinlikte, çocuklar ve aileleri eğlenceli anlar yaşadı. Çocuklarla birlikte zaman geçirip oyunlar oynayan Murat Gümüşkaya, etkinliğin amacının engelli çocuklara moral ve motivasyon sağlamak olduğunu belirtti. Okul öğretmenleri ve personeli de misafirperverlikleri ile dikkat çekti.

Etkinliğe katılan Celalettin Yazıcı ve diğer davetliler, okulun eğitim alanlarını gezip çocuklarla birebir sohbet etme fırsatı buldu. Yazıcı, sosyal medya paylaşımında, böyle etkinliklerin engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırdığını ve toplumda farkındalık oluşturduğunu vurguladı.