Erdek'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde hareketlerinden şüphelenilen bir şahsa üst araması yapıldı. Yapılan aramada şahsın üstünde uyuşturucuya rastlandı.

Erdek'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Balıkesir’in Erdek ilçesinde hareketlerinden şüphelenilen bir şahsa üst araması yapıldı. Yapılan aramada şahsın üstünde uyuşturucuya rastlandı.

Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Atatürk Mahallesi Atlas Caddesi’nde durumundan şüphelenilen şahsın üzerinde yapılan üst aramasında; 2,7 gram bonzai ve 0,8 gram esrar tohumu ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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