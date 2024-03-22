Erdek'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde hareketlerinden şüphelenilen bir şahsa üst araması yapıldı. Yapılan aramada şahsın üstünde uyuşturucuya rastlandı.
Balıkesir’in Erdek ilçesinde hareketlerinden şüphelenilen bir şahsa üst araması yapıldı. Yapılan aramada şahsın üstünde uyuşturucuya rastlandı.
Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Atatürk Mahallesi Atlas Caddesi’nde durumundan şüphelenilen şahsın üzerinde yapılan üst aramasında; 2,7 gram bonzai ve 0,8 gram esrar tohumu ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.