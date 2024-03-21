Erenler'de okullara tam destek

‘Sporda Başarı İş Birliği İle Gelecek’ Projesi çerçevesinde okulları ziyaret ederek; spor ve sanat alanlarında desteklerini sürdüren Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, “Çocuklarımıza derslerinde, spor faaliyetlerinde ve kültür alanlarında gerçekleştirdikleri çalışmalarda başarılar diliyorum” dedi.

Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, ‘Sporda Başarı İş Birliği İle Gelecek’ Projesi kapsamında okulları ziyaret ederek; spor ve sanat alanlarında desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Bu çerçevede ilk olarak Fevzi Kılıç Ortaokulunu, Ali Dilmen Anadolu Lisesini ve Vali Mustafa Cahit Kıraç Anadolu Lisesinin ziyaret eden Başkan Rahmi Şengül, ziyaretlerinde okullara spor malzemelerini teslim etti.

Başkan Rahmi Şengül, “Kaymakamlığımız, İlçe Milli Eğitim ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüklerimiz ile ortaklaşa başlattığımız ‘Sporda Başarı İş Birliği İle Gelecek’ Projemizi başarı ile sürdürüyoruz. Bu kapsamda kıymetli çocuklarımıza derslerinde, spor faaliyetlerinde ve kültür alanlarında gerçekleştirdikleri çalışmalarda başarılar diliyorum. En kıymetlilerimiz, evlatlarımız için projelerimizi sürdürecek, kendilerine en güzel hizmetleri ve şartları sunabilmek için tüm gücümüz ve gayretimiz ile çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah yeni yatırımlara en kısa zamanda başlayacak ve kendilerinin hizmetine sunacağız” diye konuştu.