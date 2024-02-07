Erhan Güzel'den Üner'e nezaket ziyareti

CHP Çatalca Belediye Başkan Adayı Erhan Güzel, dün Cumhuriyet Meydanı’nda kandil vesilesiyle lokma dağıttı. Güzel, daha sonra Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner’i makamında ziyaret etti. “Tarih boyunca Çatalca’mızda seçimler her zaman çekişmeli geçmiştir” diyen Güzel, “Hemşerilerimizin oyları sonucunda göreve gelen partiler değişse de ilçeye hizmet aşkı hiçbir dönemde değişmedi. Biz, Çatalca’mızın tarihinde en çalışkan belediye yönetimi olmak için göreve talibiz. İstanbul’un en büyük ilçesinde, öncelikli temennimiz seçimlerin demokratik, şeffaf ve huzur içinde geçmesi. Bizi ağırlayan Çatalca Belediye Başkanı Sayın Mesut Üner’e teşekkür ederim” dedi.