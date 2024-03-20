Esenler'de Menderes ortaokulun temel atma töreni gerçekleştirildi

İstanbul Valiliği ve Esenler Belediyesi tarafından yapılacak ortaokulun temel atma töreni gerçekleştirildi.

İstanbul Valiliği Proje Koordinasyon Birimi ve Esenler Belediyesi tarafından ortaklaşa yapılacak Menderes Ortaokulu’nun temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Program Kuran-ı Kerim ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, yapılacak okulun genel özellikleri hakkında bilgi verdi.

Programda konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Esenler’de eğitim çok önemli, Esenler İstanbul’un en genç nüfusuna sahip ilçelerden bir tanesi. Bunun için hızlı bir şekilde okullaşmaya devam edeceğiz. İnşallah hayalimiz, Valimizle birlikte Esenler’de bir ‘lise vadisi’ projesini gerçekleştirmek. Projemiz ve alanımız hazırdır. Esenler’de birçok okulumuz da kamulaştırılarak yapılıyor, parkımız da kamulaştırılarak yapılıyor. Allah’tan ki devletimiz çok güçlü ve bu imkanlarla okul yapabiliyoruz. Çocuklarımızın geleceğini inşa etmekle mükellefiz. Çocuklarımızın geleceğini inşa etmek için devam ediyoruz” diye konuştu.

İstanbul Valisi Davut Gül ise, "Güzel haber Tevfik Başkanımızın hayalini kurduğu ‘lise vadisi’ ile ilgili çok önemli bir gelişme oldu. Başkanımızın sosyal kredisi çok fazla. İnşallah el birliği edeceğiz ve bu sene içinde o 12 tane okulun tamamının temelini atacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Gül ve beraberindekiler, önlerindeki butonlara basarak temel atma törenini gerçekleştirdi.