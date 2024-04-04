Esenlerli minikler harçlıklarıyla su kuyusu açtırdı

Esenler'de Dede Nine Torun Yaşam Merkezi öğrencileri her yıl düzenli olarak yaptıkları 'Yardım Kumbarası' projesiyle topladıkları paralarla bu yıl Bangladeş'te 3 ayrı köyde, 3 su kuyusu açtırdı.

Esenlerli minikler harçlıklarıyla su kuyusu açtırdı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Esenler’de Dede Nine Torun Yaşam Merkezi öğrencileri her yıl düzenli olarak yaptıkları ‘Yardım Kumbarası’ projesiyle topladıkları paralarla bu yıl Bangladeş’te 3 ayrı köyde, 3 su kuyusu açtırdı.

Dede Nine Torun Yaşam Merkezi öğrencileri, her yıl Ramazan ayında ‘Değerler Eğitimi’ dersinde belirlenen başlıklar kapsamında yardım kampanyası düzenliyor. Bu yılın konusu olan ‘Yardımlaşma’ başlığıyla minikler kendi yaptıkları kumbaralarıyla harçlıklarını topladı. Toplanan paralarla Bangladeş’te 3 ayrı köyde, 3 su kuyusu açıldı. Bangladeşli çocuklar, açılan su kuyularının Ramazan ayına denk gelmesiyle birlikte çifte bayram yaşadı. Yardım kampanyasına veliler, öğrenciler ve Hayber Gençlik yöneticisi Muhammetnur Korkmaz destek verdi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb