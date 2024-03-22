Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt bölge sanayicileri ve iş insanları ile iftar sofrasında buluştu

Bölge sanayicileri ve iş insanları ile iftar sofrasında buluşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Her zaman destek gördüm ve birbirimizi tamamladık” dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt Esenyurt’ta üretim ve ticaret alanlarında faaliyet gösteren sanayici ve iş insanları ile iftar programında bir araya geldi. Esenyurt Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa ESİDER Başkanı Turgut Şavlı, önceki dönem İSİFED Başkanı Muammer Ömeroğlu, önceki dönem SANDER Başkanı Mehmet Kocasakal, önceki dönem BEYSİAD Başkanı Adnan Şahin, çok sayıda iş insanı, başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Bugüne kadar çalışmalarında kendisine destek olan iş insanlarına teşekkürlerini ileten Başkan Bozkurt, “ülke ekonomimiz için hizmet etmeye ve üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Esenyurt’ta önemli işler yaptık”

Programda konuşma yapan Bozkurt, “Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Hiç kimse açlık ile sınanmasın. Anadolu coğrafyası dünyanın lider coğrafyası ve bu coğrafyanın çocuğu olmak ayrıcalıklı diye düşünüyorum. Ramazan ayında bir araya geliyoruz. Birbirimizi anlama şansı buluyoruz. 5 yıllık belediye başkanlığı sürem bitti. Esenyurt’u aldığımız noktadan getirdiğimiz yere kadar olan süreçte çok büyük ve önemli işler yaptık. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Her zaman destek gördüm ve birbirimizi tamamladık. Hakkınızı helal edin. Bir mühendis olarak ülkeme sanayide ve üretimde hizmet etmeye devam edeceğim” dedi.