Esenyurt'ta bulunan Türkiye'nin en büyük lise kampüsünün inşaatı yüzde 91 oranında tamamlandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde açılması planlanan Esenyurt’taki Türkiye’nin en büyük lise kampüsü inşaatında incelemelerde bulundu. Kampüsün inşaatı yüzde 91 oranında tamamlandı.

Taşınması ve açılması planlanan okulların sayısına göre, Esenyurt Lise Eğitim Kampüsü’nde 12 bin 648 öğrencinin eğitim alması, 473 öğretmenin görev yapması hedefleniyor.

Bakan Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temellerini attığı eğitim kampüsü inşaatı ziyaretiyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"İçinde 5 Anadolu lisesi, 1 Fen lisesi, 1 Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, 1 Anadolu İmam Hatip lisesi, 1 kız öğrenci yurdu, 1 erkek öğrenci yurdu, 1 Bilim ve Sanat Merkezi, 1 planetaryum 1 konferans salonu, 1 amfi tiyatro, açık ve kapalı spor salonları, kütüphaneler, ibadethaneler ve atölyelerin yer alacağı bu dev kampüste bilgi ve değerlerle donanacak Esenyurtlu evlatlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. En güzel geleceği, eğitimle ve birlikte inşa edeceğiz."

Kaba inşaatı yüzde 91 oranında tamamlandı

Esenyurt’ta ülkenin en büyük lise kampüsünün tüm bloklarının kaba inşaatı yüzde 91 oranında tamamlandı. 2024 yaz ayında doğalgaz ve yerleşim öncesi son testlerin yapılmasının ardından kampüsün tüm bloklarında, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde eğitim öğretime başlanması öngörülüyor. Öğrenci yoğunluğunun fazla olduğu mahallelerden kampüse taşınacak liselerin yerine açılacak yeni ilkokul ve ortaokullar, bölgenin derslik ihtiyacının karşılanmasına, sınıf mevcutlarının daha da azalmasına katkı sağlayacak.