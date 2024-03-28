Esenyurt'ta caddeden karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Esenyurt'ta cadde üzerinde karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Esenyurt'ta caddeden karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Esenyurt’ta cadde üzerinde karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Hadımköy yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 BRC 357 plakalı araç sürücüsü, caddenin karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın savrulurken sürücü yolun birkaç metre ilerisinde durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından kadının olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kadının cenazesi ambulansa bindirilerek morga götürülürken araç sürücüsü polis ekiplerince karakola götürüldü.

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