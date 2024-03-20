Eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Derya son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da kocası tarafından öldürülen Derya Çetinkaya, son yolculuğuna uğurlandı.

Eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Derya son yolculuğuna uğurlandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Ankara’da kocası tarafından öldürülen Derya Çetinkaya, son yolculuğuna uğurlandı.

Çankaya ilçesi Çukurambar Mahallesi’nde Murat Çetinkaya (44), evde tartıştığı karısı Derya Çetinkaya’yı (38) bıçaklamış, araya giren oğlu C.K.Ç.’yi (19) da yaralamıştı. Cinnet getiren şahıs, daha sonra 5’inci kattaki daireden aşağı atlamıştı. Derya Çetinkaya olay yerinde hayatını kaybederken, C.K.Ç. ve Murat Çetinkaya ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilmişti.

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Eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Derya Çetinkaya, Karşıyaka Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.